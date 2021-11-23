Hafriyat kamyonunun damperi üst geçide böyle takıldı
İstanbul Büyükçekmece D-100 Karayolu’nda seyir halindeki kamyonun damperi açıldı. Kamyon şoförü, çevredekilerin kornalarla uyarmasına rağmen durumu fark etmedi ve açık damper üst geçide çarptı. Güvenlik kamerasının kaydettiği o anlarda, damper üst geçidi takılı kalırken çekicinin bir süre sürüklendiği görülüyor. Kazada şans eseri can kaybı ya da yaralanma olmadı.
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