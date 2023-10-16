Hafta sonu sıcaklık yükselecek (Bu hafta hava nasıl olacak?)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yeni hafta için 5 günlük tahmin raporu paylaşıldı. Yeni haftada hava sıcaklıkları ülke genelinde yağışla birlikte azalacak. MGM tarafından bugün 8 il için sarı kodlu uyarı yapılırken, bazı illerde kar yağışı beklendiği belirtildi. NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, hafta boyunca yurt genelindeki hava durumunu değerlendirdi. 20-21-22 Ekim'de sıcaklıkların yükseleceğini ifade etti.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.