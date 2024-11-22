Hafta sonuna dikkat! Önce şiddetli yağmur ve lodos ardından kar yağışı
Türkiye hafta sonu yeni bir yağışlı hava sisteminin etkisi altına girecek. Balkanlardan gelecek olan sistem, hafta sonu boyunca Edirne’den başlayarak tüm Anadolu’yu etkisi altına alacak. Sistem İstanbul’a bu akşam saatlerinde önce şiddetli lodosu getirecek. Yarın sabah hava, deniz ve kara ulaşımında aksamalar yaşanması muhtemel. Lodosun ardından İstanbul’da şiddetli bir yağış başlayacak. Yağış sırasında megakentte kar geçişi görülmesi de olası. NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan hafta sonu için uyarılarda bulundu.
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