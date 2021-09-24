Haftada bin köpeği besliyor

Kırklareli'nde hayvansever Seyhan Esen, yaklaşık 15 yıldır gece gündüz demeden sokak hayvanlarının gönüllü bakıcılığını yapıyor. Terzilik yaparken 1 yıl önce sokak hayvanlarına daha fazla zaman ayırabilmek için dükkanını kapatma kararı alan Esen, belediyenin kendisine gösterdiği alanda sokak köpeklerinin karınlarını doyuruyor, bakımlarını yapıyor. Kentte haftada ortalama 1000 köpeği beslediğini anlatan Esen, "Ben onlara hayvan gözüyle değil, çocuğum gibi bakıyorum'' dedi.
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NTV 24.09.2021 - 12:31| Son Güncelleme : 24.09.2021 - 12:42
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