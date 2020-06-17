Haftanin'de terör hedefleri böyle vuruldu

Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Haftanin'de terör örgütüne ait hedefler tek tek imha ediliyor. Milli Savunma Bakanlığı o anların görüntülerini paylaştı. NTV ekibinden Özden Erkuş ayrıntıları aktardı.

17.06.2020 - 14:36 | Son Güncelleme : 17.06.2020 - 14:57

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