Haftanin'de terör hedefleri böyle vuruldu

Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Haftanin'de terör örgütüne ait hedefler tek tek imha ediliyor. Milli Savunma Bakanlığı o anların görüntülerini paylaştı. NTV ekibinden Özden Erkuş ayrıntıları aktardı.
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17.06.2020 - 14:36| Son Güncelleme : 17.06.2020 - 14:57
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