Haftasonu rekor sıcaklık geliyor (Çöl tozlarına dikkat!)

Türkiyenin batı bölgelerinde haftasonu sıcaklık rekoru bekleniyor. 4 günlük kısıtlamada, Ege'de ve Akdeniz'de termometreler 39 derecelere kadar çıkacak. Çarşamba gününe kadar sürmesi beklenen çöl sıcaklarında uzmanların çöl tozlarına karşı uyarıları da var. Her yıl rüzgarla farklı kıtlara arasında harkete eden tozlar çok sayıda bakteri taşıyabiliyor, kronik hastalarda coronavirüs belirtilerine neden olabiliyor.

NTV 15.05.2020 - 17:17 | Son Güncelleme : 15.05.2020 - 17:42

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