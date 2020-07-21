Hakkari şehitlerine veda

Hakkari Çukurca'da teröristlerin saldırısında şehit olan 2 asker bugün memleketlerinde son yolculuğa uğurlandı. Şehitler Malatya ve Karaman'da toprağa verildi. Sözleşmeli Onbaşı Emre Büyükyıldırım'ın silah arakdaşını korurken ikisinin de şehit olduğu öğrenildi.

ntv.com.tr 21.07.2020 - 18:49 | Son Güncelleme : 21.07.2020 - 18:54

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