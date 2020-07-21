Hakkari şehitlerine veda

Hakkari Çukurca'da teröristlerin saldırısında şehit olan 2 asker bugün memleketlerinde son yolculuğa uğurlandı. Şehitler Malatya ve Karaman'da toprağa verildi. Sözleşmeli Onbaşı Emre Büyükyıldırım'ın silah arakdaşını korurken ikisinin de şehit olduğu öğrenildi.
Abone ol
Paylaş
ntv.com.tr 21.07.2020 - 18:49| Son Güncelleme : 21.07.2020 - 18:54
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.