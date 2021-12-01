Halatın çarpması sonucu denize düşen genci arama çalışmaları sürüyor
Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki limana demirleyen kuru yük gemisinde personel olarak görev yapan Azerbaycan uyruklu 22 yaşındaki Anar Orucov iddialara göre gemide kopan halatı onarmak istedi. Bu sırada diğer geminin halatının çarptığı personel dengesini kaybederek denize düştü. Bölgeye dalgıç ekipleri de sevk edilirken talihsiz gencin düşme anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
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