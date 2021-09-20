Halatla çekilen motosikletli E-5'te yola düştü

İstanbul’da arızalanan bir motosikleti bir başka motosikletli halatla çekti. E-5 karayolundaki bu tehlikeli yolculuğu, bir sürücü cep telefonuyla kaydetti. Halatla çekilen motosikletli bir ara dengesini kaybedince yola düştü. O sırada arkalarından gelen araçların çok hızlı olmaması olası bir faciayı önledi.

ntv.com.tr 20.09.2021 - 14:22 | Son Güncelleme : 20.09.2021 - 14:30

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