Halay başını kimseye kaptırmak istemeyen teyzeden baltalı önlem
Iğdır'ın Karakuyu köyünde düzenlenen bir sünnet töreninde özellikle halay çeken köylüler arasında, halay başını kimseye kaptırmayan bir teyze dikkatleri üzerine çekti.
Halayın başına geçen teyze, halay başını elinde tutmaya devam etmek için ilginç bir önlem aldı. Halayın başını kendisinden almak isteyenlere karşı baltayı göstermek suretiyle adeta bir tehdit oluşturdu.
Teyzenin baltalı çözümü, diğer katılımcılar tarafından hem hayretle hem de büyük bir gülüşme ile karşılandı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Iğdır
- Yurt Haber