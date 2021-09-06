Halay çekerken yaşamını yitirdi

Tekirdağ’da, sünnet düğününde halay çekerken kalp krizi geçiren 68 yaşındaki Mikail Göleli yaşamını yitirdi. Göleli bir arkadaşının oğlunun sünnetindeydi. Sahnede halay çekerken bir anda yere yığılan adam kurtarılamadı. 3 çocuk babasının kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdiği anları, davetlilerden birinin cep telefonu kamerası kaydetti.
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ntv.com.tr 06.09.2021 - 16:00| Son Güncelleme : 06.09.2021 - 16:05
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