Halı saha maçı boks maçına döndü

İstanbul Avcılar’da halı saha maçı yumruklu kavgaya dönüştü. Maç sırasında iki arkadaş arasında başlayan tartışma diğer oyuncuların da dahil olmasıyla kavgaya dönüştü. Sahadaki herkesin birbirine yumruk, tekme, tokat attığı anlar, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

ntv.com.tr 10.08.2021 - 10:33 | Son Güncelleme : 10.08.2021 - 10:41

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