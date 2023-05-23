Halı sahada dili boğazına kaçan kişi böyle kurtarıldı

İstanbul Büyükçekmece'de halı sahada futbol oynadığı sırada dili boğazına kaçan kişi, ilk yardım eğitimi alan havalimanı yer hizmetleri görevlisinin uyguladığı müdahale ile hayata döndü. O anlar, tesisin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

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