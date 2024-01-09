Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı davası başladı: Sanıklar ilk kez hakim karşısında

MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının sonunda hakem Halil Umut Meler'e saldıran, aralarında eski Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın da bulunduğu 4 sanığın yargılandığı dava 28 Şubat'a ertelendi. Duruşmada Meler, Faruk Koca'nın kendisini tehdit ettiğini belirtirken, eski kulüp başkanı bu iddiayı reddetti. İddianamde Faruk Koca hakkında 3 ayrı suçtan, 13 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası isteniyor. (Haber: Mustafa Berber Kamera: Mehmet Kahyalıoğlu)

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