Halit Ayar davasında bıçaklayan sanığa tekme atandan daha az ceza verildi
İTÜ mezunu Halit Ayar'ın İstiklal Caddesi'nde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada savcılık mütalaasını açıkladı. Sanıklardan biri için ağırlaştırılmış müebbet, diğeri için de müebbet hapis istendi. Dikkat çekici olanı ise tekmeleyen sanık için bıçaklayandan daha ağır bir ceza istenmesi. Konuyu Avukat Kazım Yiğit Akalın NTV ekranında değerlendirdi.
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NTV Haber 22.07.2020 - 15:11| Son Güncelleme : 22.07.2020 - 15:55
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