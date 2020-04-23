Halit Kıvanç'la unutulmaz 23 Nisan'lar

Tam 41 yıl önce, Halit Kıvançlı 23 Nisan kutlamaları hemen hepimizin hafızasına kazınmıştır. Dünya çocuklarının hünerlerini tüm coşkularıyla paylaştıkları o günler unutulmaz anılarımız arasında. İşte efsane isim Halit Kıvanç'ın sunumuyla bir 23 Nisan nostaljisi...

NTV 23.04.2020 - 09:57 | Son Güncelleme : 23.04.2020 - 10:35

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