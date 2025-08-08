Halit Yukay aranıyor... Parçalanan tekneye gemi mi çarptı?
Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında teknesi parçalanmış halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ın kaybolmasıyla ilgili soruşturmada yeni bir gelişme oldu. Teknenin bir kaza sonucu batmış olabileceği değerlendiriliyordu. Bu kapsamda gözaltına alınan bir kuru yuk gemisi kaptanı, yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kayıp iş insanını arama çalışmaları da sürüyor.
- Kayıp
- Tekne
- Marmara Denizi