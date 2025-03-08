Halk otobüsü şoförü yaralı genci hastaneye yetiştirdi

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde kavgada yaralanan genci özel halk otobüsü şoförü hastaneye yetiştirdi.



Bağlarbaşı Mahallesi Özbay Sokak'ta Perşembe günü yaşanan olayda, yolcu almak için durakta duran şoför Gökhan Yiğe otobüse binen Ö.Ş.Ö'nün bacağından yaralı olduğunu fark etti. Yiğe'nin güzergahtan çıkarak genci Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Yiğe, yaralıyı sağlık personeline teslim ettiklerini belirterek insanlık görevini yerine getirdiğini söyledi.