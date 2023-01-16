Halk otobüsü şoförünü saldırganın elinden yolcular kurtardı
Koaceli'de bir kişi tartıştığı halk otobüsü şoförünü öldüresiye yumrukladı. Araç kamerasının kaydettiği görüntülerde, saldırganın duraktaki yolcular tarafından araçtan indirildiği ancak otobüs tam hareket edeceği sırada tekrar binerek şoföre saldırdığı görülüyor. Yolcular sayesinde saldırganın elinden kurtulan ve yüzünden yaralanan Cengiz Yeler, şikayetçi oldu.
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