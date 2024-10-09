Halk otobüsünde onlarca kişinin yanında cinayet
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde özel halk otobüsünde bıçaklı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.
Enes Yiğit Toraman (29), Karamürsel Otogarı'ndan İzmit'e giden özel halk otobüsüne bindi. Toraman, 4 Temmuz Mahallesi'nde otobüse binen V.A. (39) tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırılan Toraman, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis olay yerinden kaçan şüpheliyi başka bir özel halk otobüsünde yakaladı.
Öte yandan bıçaklı saldırı otobüsün güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi. Görüntülerde durakta otobüse binen kişinin arkaya doğru ilerleyip Toraman'a bıçakla saldırdığı anlar ve otobüsteki yolcuların araçta yaşadığı panik yer alıyor.
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