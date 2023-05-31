Halk otobüsünün camını kıran minibüs şoförüne dayak
İstanbul Zeytinburnu'nda yol verme meselesi yüzünden içinde yolcu olan halk otobüsüne saldıran minibüs şoförü, çevredekiler tarafından dövüldü. O anlar cep telefonunu kamerasıyla görüntülendi. Olay polisin gelmesi ile sona erdi.
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