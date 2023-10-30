Halkalı-İstanbul Havalimanı Metrosu açılış tarihi belli oldu
Halkalı - İstanbul havalimanı metro hattının açılış tarihi belli oldu. Şantiyede inceleme yapan Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu metronun iki ayrı etapta hizmete gireceğini açıkladı. Halkalı - İstanbul Havalimanı metro hattı toplamda 31 buçuk kilometreden ve 8 istasyondan oluşuyor. Trenler burada saatte yaklaşık 120 kilometre hızla yol alacak. Yeni metro hattıyla günde 600 bin yolcunun taşınması planlanıyor.
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