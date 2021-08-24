Haltercileri aratmayan kadın hırsız

İstanbul Kağıthane’de bir eve giren kadın hırsız, içi para dolu kasayı kucağına aldığı sırada dengesini kaybederek yere düştü. Sakatlanmayı göze alıp kasayı, adeta halterciler gibi kucaklayarak götürmeyi başaran kadın hırsız, aynı siteye hırsızlığa gelince polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. 68 adet suç kaydı olduğu ve 30 suçtan firari olarak arandığı ortaya çıkan kadın adliyeye sevk edildi.

NTV 24.08.2021 - 09:59 | Son Güncelleme : 24.08.2021 - 10:06

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