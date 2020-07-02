Sağlık çalışanları, virüse yenik düşen meslektaşları için söyledi (Haluk Levent de eşlik etti)
Corona virüs nedeniyle onlarca sağlık çalışanı hayatını kaybetti, yüzlercesi ölüm kalım mücadelesi verdi. Onların mücadelesine ve hatıralarına saygı için meslektaşları, Aşık Veysel'in türküsünü seslendirdi. O performansa virüs nedeniyle ölümden dönen Doktor Selçuk Köse ve sanatçı Haluk Levent de eşlik etti. Proje Koordinatörü Dr. Sedat Kalkan ve Op. Dr. Selçuk Köse, projeye ilişkin ayrıntıları paylaştı. Türkü, sosyal medya platformlarında da yayınlandı. (Haber: Melike Şahin Kamera: Kenan Kızılağaç, NTV Haber)
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02.07.2020 - 10:56| Son Güncelleme : 02.07.2020 - 11:42
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