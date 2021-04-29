Parktaki hamamın su deposuna düşen çocuk öldü: ‘‘Merdiven orada olmasaydı çıkamazdı’’
İstanbul’da parktaki hamamın su deposuna düşen 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Olay, dün akşam saatlerinde Büyükçekmece’de yaşandı. 6 yaşındaki Poyraz Tok arkadaşlarıyla parkta oynuyordu. Parktaki hamamın su deposuna merdivenle tırmanan küçük çocuk dengesini kaybederek içine düştü. İddiaya göre, deponun üzerinde herhangi bir güvenlik kapağı yoktu ve depo sadece tahta parçasıyla kapatılmıştı. Anne Sultan Kökçül ‘‘Güvenlik şeritleri olsaydı, merdiven orada olmasaydı belki oraya çıkamazdı. Burası park. Merdiven daima orada. Başka çocukların da başına gelebilir’’ diyerek isyan etti.
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ntv.com.tr 29.04.2021 - 15:06| Son Güncelleme : 29.04.2021 - 15:35
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