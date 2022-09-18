Hamile anne ve karnındaki ikiz bebekleri hayatını kaybetti
Antalya’da bebek arabasıyla yolun karşısına geçen hamile kadına motosiklet çarptı. Hastaneye kaldırılan Ceylan Poyraz ve ikiz bebekleri hayatını kaybetti. Bebek arabasındaki 1 yaşındaki çocuk ise ağır yaralandı. Kazanın ardından gözaltına alınan motosiklet sürücüsü M.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kazayı duyarak olay yerine gelen aile üyeleri sinir krizi geçirdi.
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