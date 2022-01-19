Hamile hemşireye tekmeli saldırının görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul’da Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde hamile hemşire Gülhan D.’ye saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Pazartesi günü yaşanan olayda, 6 haftalık hamile Gülhan D. hasta yakınlarının tekmeli saldırına uğramıştı. Çevredekilerin uyarılarına rağmen saldırganlardan Rıdvan Koçyiğit hamile hemşireye tekme atmıştı. Olayın ardından gözaltına alınan 4 kişiden Rıdvan Koçyiğit ile babası Hüseyin Koçyiğit dün tutuklanmıştı.Hamile hemşirenin teyzesi yaşananlara tepki göstererek ‘‘Allah korusun başına bir şey gelebilirdi. Çok acı çekmiş. Hamile kadına tekme atılır mı?’’ dedi.

Haberler - ntv.com.tr 19.01.2022 - 13:00 | Son Güncelleme : 19.01.2022 - 13:16

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