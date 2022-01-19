Hamile hemşireye tekmeli saldırının görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul’da Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde hamile hemşire Gülhan D.’ye saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Pazartesi günü yaşanan olayda, 6 haftalık hamile Gülhan D. hasta yakınlarının tekmeli saldırına uğramıştı. Çevredekilerin uyarılarına rağmen saldırganlardan Rıdvan Koçyiğit hamile hemşireye tekme atmıştı. Olayın ardından gözaltına alınan 4 kişiden Rıdvan Koçyiğit ile babası Hüseyin Koçyiğit dün tutuklanmıştı.Hamile hemşirenin teyzesi yaşananlara tepki göstererek ‘‘Allah korusun başına bir şey gelebilirdi. Çok acı çekmiş. Hamile kadına tekme atılır mı?’’ dedi.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.