Hamile kadın bayıldı, sürücüler kavgaya devam etti
Gaziantep’te yol verme anlaşmazlığından çıkan tartışma, yol ortasında meydan kavgasına döndü. Tartışma sırasında sürücülerden birinin diğer aracın arka camını kırmasıyla ortalık karıştı. Kavgaya tutuştuğu araç sürücüsünün eşinin hamile olmasına aldırmayan diğer sürücü de ortalığı birbirine kattı. Kavga esnasında hamile kadının feryat ederek baygınlık geçirmesi görüntülere yansıdı. Çevredeki vatandaşların bir yandan hamile kadınla ilgilenirken diğer yandan sürücüleri ayırmaya çalıştığı görüldü. Taraflar, çevredekilerin araya girmesiyle sakinleşirken; vatandaşlar, hamile kadının baygınlık geçirmesine aldırmadan kavgayı sürdüren sürücülere tepki gösterdi.
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