Hamile kadın kapkaç dehşetini yaşadı: Kapkaççılar suç makinesi çıktı
İstanbul Kağıthane’de bebek arabasındaki 3 yaşında çocuğuyla yürüyen 4 aylık hamile kadın, kapkaça uğradı. Polis kapkaççıları yüzlerce saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü izleyerek yakaladı. Biri 20, diğeri 17 yaşındaki iki zanlının toplam 71 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.
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