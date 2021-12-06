Hamile kadını adım adım izledi: Yürüyen merdivenlerde taciz etti

İstanbul Başakşehir’de, hamile bir kadını metroda adım adım izleyip yürüyen merdivenlerde taciz eden Emir Y.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaklaşık 30 güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerin incelenmesiyle yakalanan tacizci ifadesinde ‘‘şeytana uydum’’ dedi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Emir Y.Y.’nin evli olduğu ve eşinin de 8 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Haberler - ntv.com.tr 06.12.2021 - 16:17 | Son Güncelleme : 06.12.2021 - 16:27

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