Hamile kadını bebeğiyle öldüren zanlının 18 suç kaydı çıktı
İstanbul’da haftasonu işlenen çifte cinayetin zanlısı Ozan Dum’un uyuşturucu madde ticaretinden silahla yaralamaya kadar 18 suç kaydının olduğu ortaya çıktı. 21 yaşındaki Ozan Dum, 6 aylık hamile sevgilisi Hasret Dalkoporan’ı 1,5 yaşındaki kızının önünde öldürmüştü. Anneyle birlikte bebeği de hayatını kaybetmişti. Peki adeta bir ‘suç makinesi’ olan katil zanlısı nasıl serbest bırakıldı? NTV ekibinden Beyzanur Özer, avukat Hüseyin Ersöz’le konuştu.
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