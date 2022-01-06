Hamileyken kanseri yendi: Kızım ve ben savaşımızı kazandık
İzmir’de ikinci çocuğuna hamile olan 40 yaşındaki Gülcan Parmaksız’a meme kanseri teşhisi koyuldu. Ameliyat olup kemoterapi tedavisi gören Parmaksız, riskli süreci atlattı ve sağlıklı bir bebek dünyaya getirdi. Bebeğine Öykü adını veren Parmaksız ‘‘İsminin anlamının bu kadar derin olacağını bilemezdim. Öyküsüyle dünyaya geldi. Kızım ve ben savaşımızı kazandık’’ dedi.
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