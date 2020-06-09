Hangi maske ne kadar koruyor?

Salgınla birlikte hızla hayatımıza giren maskeleri belli ki uzun bir süre daha yüzümüzden çıkaramayacağız. Zamanla maske çeşitleri de arttı. Cerrahi maske kullanan da var, bez maskeyi tercih eden de. Bu maskeler standartlara uygun üretiliyor mu? Hangi tür maskeler virüsten korumada daha etkili, hangileri riskli? NTV ekibi bu soruya laboratuvarda yanıt aradı. Haber: OSMAN TERKAN Kamera: CUMHUR ÇATKAYA
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NTV Haber 09.06.2020 - 01:45| Son Güncelleme : 09.06.2020 - 02:02
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