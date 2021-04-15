Polis ‘parkta oturma’ diye uyarınca: ‘‘Hanım temizlik yapıyor, evden kovuyor’’
Çorum'da corona virüs tedbirleri kapsamında parkta şerit çekilerek kapatılan alanda oturan bir kişi kendisini uyaran polise, “Hanım temizlik yapıyorum diye evden kovuyor” dedi. Siz parklarda oturmamıza izin vermiyorsunuz. Şimdi eve gideceğim, hanımla kavga edeceğim, bana ‘daha temizliğim bitmedi erken niye geldin’ diyecek. Orada oturma, burada oturma. Uzayda mı oturacağız” diye yanıt verdi.
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NTV 15.04.2021 - 15:33| Son Güncelleme : 15.04.2021 - 15:49
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