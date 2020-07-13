Hareket halinde kamyonetten hırsızlık

İstanbul Beyoğlu'nda bir kişi, seyir halindeki kamyonete asılarak kasadaki matkabı çaldı. Hırsızlığa tanık olan iki esnafın şaşkınlık içinde izlediği olay anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

DHA 13.07.2020 - 11:14 | Son Güncelleme : 13.07.2020 - 11:44

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