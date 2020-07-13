Hareket halinde kamyonetten hırsızlık

İstanbul Beyoğlu'nda bir kişi, seyir halindeki kamyonete asılarak kasadaki matkabı çaldı. Hırsızlığa tanık olan iki esnafın şaşkınlık içinde izlediği olay anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
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DHA 13.07.2020 - 11:14| Son Güncelleme : 13.07.2020 - 11:44
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