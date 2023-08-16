Harvard'da yaşamın kökenini arıyor | Bilim dünyası Türk fizikçiyi konuşuyor
Bilim dünyasının en büyük gizemlerinden biri, yaşamın kökeni. Hayatın nasıl ortaya çıktığı ve ilk canlı hücrelerin nasıl oluştuğu bilimin cevap aradığı soruların başında. Bu sorulara yanıt arayanlardan biri de Türk bilim insanı Furkan Öztürk. Harvard Üniversitesi'nde akademik faaliyetlerini sürdüren Öztürk'ün çalışmaları "devrim niteliğinde" olarak değerlendiriliyor. Öztürk'ün son makalesi, alanındaki en prestijli dergilerden birinde de yayımlandı. Genç bilim insanı çalışmalarını NTV'ye anlattı. Derya Acemoğlu'nun haberi...
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