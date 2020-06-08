Hasankeyf'e alternatif Hasuni Mağaraları

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde bulunan Hasuni Mağaraları ilginç yapıları ve birbirine bağlı mağaralarıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Mağaralarında ibadethane, tiyatro gibi bölümler olan yapı, sular altında kalan Hasankeyf'e alternatif olarak görülüyor.
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NTV 08.06.2020 - 12:15| Son Güncelleme : 08.06.2020 - 12:23
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