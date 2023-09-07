Hasarlı binayı yıkarken, sağlam binaya zarar verdiler
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’taki depremlerde Elazığ'da, ağır hasar aldığı tespit edilen Nailbey Mahallesi General Abdullah Alp Doğan Caddesi'ndeki 5 katlı bir bina için, öğleden sonra kontrollü yıkım çalışmaları başlatıldı. Bina, yıkım sırasında çöktü. Çevreyi toz bulutu kaplarken, yıkılan bina, bitişiğindeki 7 katlı iş merkezine zarar verdi. İş merkezindeki bazı dairelerin duvarları yıkılırken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İş merkezindeki hasarın boyutu araştırılıyor.
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