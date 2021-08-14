Hasarlı köprüde yardım zinciri

Sel felaketini yaşayan Sinop’un Ayancık ilçesinde vatandaşlara Türkiye’nin dört bir yanından yardımlar gönderiliyor. Ancak ilçede köprüler yıkıldığı için yardımlar bir noktaya kadar götürülüyor. Bölge halkı ve ekipler duyarlı bir davranış sergiledi. Hasar almış bir köprünün üzerinde insan zinciri oluşturarak yardımları karşı tarafa geçirdi.
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NTV 14.08.2021 - 09:13| Son Güncelleme : 14.08.2021 - 09:40
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