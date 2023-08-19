Hasta kadının taksi çilesi

İstanbul'da fiyatlara zam da gelse taksilerle ilgili tartışmalar bitmiyor. Taksicilere yönelik eleştirilerden biri de değişim saati iddiasıyla yolcu almamaları. Hastaneye gitmek için yola çıkan yaşlı bir kadının neler yaşadığı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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