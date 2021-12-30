Hasta yakınından güvenlik görevlisine yumruklu saldırı
İstanbul Avcılar’da yakınını Covid-19 testi için hastaneye getiren bir kişi, güvenlik görevlisine yumruklarla saldırdı. Test için bekleyen hasta yakını, hastasının acil durumda olduğunu ileri sürerek sağlık çalışanlarıyla tartışmaya başladı. Yumruklu saldırı sonucunda yüzünden yaralanan güvenlik görevlisinin şikayeti üzerine saldırgan gözaltına alındı.
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