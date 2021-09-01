Hastane bahçesinde ölüme soruşturma

Bursa Şehir Hastanesi'nin bahçesinde otururken fenalaşan kalp hastası Güllü Gülfidan hayatını kaybetti. Yakınları hastaneye gidip doktorlardan yardım istedi. Ancak iddiaya göre personel; hastaya müdahale etmek yerine ambulansı aramalarını istedi. İhmal iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı.

NTV 01.09.2021 - 11:40 | Son Güncelleme : 01.09.2021 - 11:50

DİĞER VİDEOLAR