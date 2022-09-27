Hastane kantininde silahlı soygun

Gaziantep’te bir hastanenin kantini, silahlı ve maskeli iki kişi tarafından soyuldu. Silah ve bıçak tehdidiyle kantin işletmecisi ile çalışanı depoya götüren soygucular, kasadaki tüm parayı alıp kaçtı. Ancak iki soyguncu, ihbar üzerine olay yerine yönlendirilen bekçiler tarafından kıskıvrak yakalandı. Soygunda kullandıkları tabancanın kurusıkı olduğu belirlenen iki soyguncu tutuklandı.

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