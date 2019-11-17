Hastanede ameliyat olan babasıyla video paylaşınca olay oldu

Konya'da yaşayan 26 yaşındaki güzellik uzmanı Özlem Bademci, fıtık ameliyatı olan babasını ile çektiği videoyu, kısa video platformu üzerinden paylaşınca tepkiyle karşılaştı. Bademci, hakkında gerçeği yansıtmayan haber ve sosyal paylaşım yapanlar hakkında suç duyurusunda bulundu. İşte ayrıntılar... (Star Haber)

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