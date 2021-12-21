Hastanede satırlı saldırı

Muğla Dalaman'da hastaneye giden Tolga İdik, tedavi gören kız arkadaşını görmek istedi. Ancak güvenlik görevlileri izin vermedi. Duruma öfkelenen saldırgan görevlilere satırla saldırdı. Saldırganın kız arkadaşı da müşahede odasında eline aldığı makası sağlık çalışanlarına savurdu. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler iki şüpheliyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen saldırgan tutuklandı, kız arkadaşıysa serbest bırakıldı.
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NTV Haber 21.12.2021 - 04:38| Son Güncelleme : 21.12.2021 - 04:42
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