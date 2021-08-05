Hastanede yumruklu sopalı maske kavgası

Şanlıurfa Birecik Devlet Hastanesi’nde güvenlik görevlileri ile vatandaşlar arasında kavga çıktı. İddiaya göre, güvenlik görevlisi maske takmayan hasta yakınını uyarınca tartışma başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma sopalı, yumruklu kavgaya dönüştü. Diğer hasta yakınlarının müdahalesiyle sona eren kavgada üç kişi yaralandı.
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ntv.com.tr 05.08.2021 - 16:29| Son Güncelleme : 05.08.2021 - 16:36
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