Hastaneden bebek kaçırmak istedi

İstanbul Şişli'de Fas uyruklu bir kadın muayene sırası bekleyen 8 aylık bebeği kaçırmaya çalıştı. Çocuğu almaya çalışan kadına bebeğin babaannesi engel oldu. Fas uyruklu kadın gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemede "çocuğuma benzettiğim için almak istedim" şeklinde ifade veren şüpheli serbest bırakıldı.

NTV 22.05.2021 - 14:22 | Son Güncelleme : 22.05.2021 - 14:30

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