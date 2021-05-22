Hastaneden bebek kaçırmak istedi

İstanbul Şişli'de Fas uyruklu bir kadın muayene sırası bekleyen 8 aylık bebeği kaçırmaya çalıştı. Çocuğu almaya çalışan kadına bebeğin babaannesi engel oldu. Fas uyruklu kadın gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemede "çocuğuma benzettiğim için almak istedim" şeklinde ifade veren şüpheli serbest bırakıldı.
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NTV 22.05.2021 - 14:22| Son Güncelleme : 22.05.2021 - 14:30
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