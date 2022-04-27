Hastaneye giremeden otomobilde doğum yaptı

Sivas’ta doğum sancısı tutan bir kadın hastane önünde, arabanın içinde doğum yaptı. 23 yıllık ebe Selda Karadağ, ‘‘Ekip olarak hemen koştuk ama biz gittiğimizde arabada bir kız bebek doğmuştu. Biraz üşümüştü ama çok güzeldi. Hemen anneyle bebeğini hastaneye taşıdık. İkisinin de sağlık durumu iyi’’ dedi.

Haberler - DHA 27.04.2022 - 16:49 | Son Güncelleme : 27.04.2022 - 17:09

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