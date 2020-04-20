Hastası iyileşen doktordan Michael Jackson dansı

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görev yapan Anesteziyoloji Uzmanı Dr. Adnan Menderes Vural, yoğun bakımda tedavi gören corona virüs hastasının iyileşmeye başlaması üzerine büyük sevinç yaşadı. Sevincini de Michael Jackson'ın meşhur dansıyla gösterdi. 112 acil ambulanslarında görev yaparken corona virüse yakalanan ve iyileşen sağlık çalışanlarından ise mesaj var...
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NTV 20.04.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 20.04.2020 - 09:11
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