Hatalı sollama yapınca ölümle burun burun geldiler

İstanbul’da önündeki kamyonu geçmek isteyen otomobil sürücüsü hatalı sollama yapınca ölümle burun buruna geldi. Kamyonu geçmek için diğer şeride geçen sürücü başka bir kamyonla karşı karşıya kaldı. Sürücünün direksiyon sola kırmasıyla otomobil su kanalına düştü. Kazada otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.