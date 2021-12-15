Hatalı sollama yapınca ölümle burun burun geldiler

İstanbul’da önündeki kamyonu geçmek isteyen otomobil sürücüsü hatalı sollama yapınca ölümle burun buruna geldi. Kamyonu geçmek için diğer şeride geçen sürücü başka bir kamyonla karşı karşıya kaldı. Sürücünün direksiyon sola kırmasıyla otomobil su kanalına düştü. Kazada otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Haberler - ntv.com.tr 15.12.2021 - 10:16 | Son Güncelleme : 15.12.2021 - 10:27

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